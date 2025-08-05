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Исраэль Кац: ЦАХАЛ сохранит постоянное присутствие в буферной зоне Газы

Исраэль Кац: ЦАХАЛ сохранит постоянное присутствие в буферной зоне Газы Необходимо обеспечить постоянное присутствие ЦАХАЛ в буферной зоне Газы.
Другие страны
5 августа 2025 г. 18:52
Исраэль Кац: ЦАХАЛ сохранит постоянное присутствие в буферной зоне Газы

Израиль считает, что необходимо обеспечить постоянное присутствие ЦАХАЛ в буферной зоне Газы.

Как передает Report ссылаясь на The Times of Israel, об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац во время визита на израильский военный пост в буферной зоне сектора Газа.

"Разгром ХАМАС в Газе и создание условий для возвращения заложников - это основные цели конфликта, и мы должны предпринять все необходимые действия для их достижения", - говорится в заявлении, распространённом пресс-службой министра.

Выступая с военного поста "Хребет 70", Кац подчеркнул, что "как только политическое руководство примет необходимые решения, военное командование, как и ранее на всех фронтах, профессионально реализует утвержденный курс".

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