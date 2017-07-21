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    Исра Музаффар: Ситуация в Иерусалиме продолжает оставаться напряженной

    В городе присутствует большое количество полицейских

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В результате протеста палестинцев против решения Израиля о запрете доступа на Храмовую гору в Иерусалиме в настоящее время 195 человек получили ранения, 1 человек погиб.

    Как сообщает Report, об этом на международной конференции по вопросам Иерусалима заявила руководитель Группы по координации деятельности на местах в центральной части Западного берега реки Иордан Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Исра Музаффар.

    По ее словам, в настоящее время ситуация в Иерусалиме продолжает оставаться напряженной.

    "В городе присутствует большое количество полицейских, на всех трех подступах к святым мечетям мусульман все еще установлены металлоискатели", - пояснила она. 

    Напомним, что уже несколько дней в Иерусалиме сохраняется напряженная ситуация в связи с запретом Израиля на посещения мечетей Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, а также установлением металлоискателей при входе на Храмовую Гору.

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