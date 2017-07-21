Исра Музаффар: Ситуация в Иерусалиме продолжает оставаться напряженной

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В результате протеста палестинцев против решения Израиля о запрете доступа на Храмовую гору в Иерусалиме в настоящее время 195 человек получили ранения, 1 человек погиб.

Как сообщает Report, об этом на международной конференции по вопросам Иерусалима заявила руководитель Группы по координации деятельности на местах в центральной части Западного берега реки Иордан Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Исра Музаффар.

По ее словам, в настоящее время ситуация в Иерусалиме продолжает оставаться напряженной.

"В городе присутствует большое количество полицейских, на всех трех подступах к святым мечетям мусульман все еще установлены металлоискатели", - пояснила она.

Напомним, что уже несколько дней в Иерусалиме сохраняется напряженная ситуация в связи с запретом Израиля на посещения мечетей Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, а также установлением металлоискателей при входе на Храмовую Гору.