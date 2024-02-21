Испытательный пуск баллистической ракеты с британской подлодки обернулся провалом

ВМС Великобритании провели неудачный испытательный запуск баллистической ракеты Trident II D5 с отремонтированной атомной подводной лодки HMS Vanguard.

ВМС Великобритании провели неудачный испытательный запуск баллистической ракеты Trident II D5 с отремонтированной атомной подводной лодки HMS Vanguard.

Как передает Report со ссылкой на газету The Sun, после пуска ракета сразу уклонилась от курса и упала рядом с субмариной, на борту которой находились министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс и первый морской лорд (глава ВМС) адмирал Бен Ки.

По данным издания, инцидент произошел 30 января во время тренировочной миссии в Атлантическом океане недалеко от побережья американского штата Флорида. Изначально предполагалось, что Trident II D5 пролетит почти 6 тыс. км, чтобы поразить заданную точку в центральной части Атлантики между Бразилией и Западной Африкой. Согласно газете, в результате неудачного пуска была инициирована проверка обстоятельств произошедшего. Кроме того, Великобритания начала поисковую операцию по извлечению фрагментов ракеты с морского дна в порту Канаверал.

В Минобороны королевства подтвердили, что в ходе пуска "произошла аномалия". "HMS Vanguard и ее экипаж продемонстрировали полную готовность управлять непрерывными морскими средствами сдерживания, пройдя все испытания в ходе недавних стандартных контрольно-тренировочных пусков, необходимых для подтверждения того, что подлодка может вернуться в строй после тщательных ремонтных работ. Тест подтвердил эффективность ядерного сдерживания Великобритании, в котором мы абсолютно уверены. Во время теста произошла аномалия. По соображениям национальной безопасности мы не можем предоставить дополнительную информацию по этой теме", - говорится в заявлении ведомства.

В британском Минобороны выразили мнение, что "аномалия была специфическим явлением", которое не позволяет говорить "о последствиях в контексте надежности систем Trident". "Ядерное сдерживание Великобритании остается безопасным и эффективным", - добавили в ведомстве.