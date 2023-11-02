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Испытательный пуск американской МБР Minuteman III оказался неудачным

Испытательный пуск американской МБР Minuteman III оказался неудачным Американские военные уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III из-за аномалии, выявленной во время испытательного пуска с базы Ванденберг американских Космических сил в штате Калифорния.
Другие страны
2 ноября 2023 г. 03:24
Испытательный пуск американской МБР Minuteman III оказался неудачным

Американские военные уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III из-за аномалии, выявленной во время испытательного пуска с базы Ванденберг американских Космических сил в штате Калифорния.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Командования глобального удара ВВС США.

В документе отмечается, что Minuteman III была "безопасным образом уничтожена над Тихим океаном 1 ноября в 00:06 (11:06 бакинское время) из-за аномалии, выявленной во время испытательного пуска".

В командовании не пояснили, какая именно аномалия была выявлена во время пуска, для установления этого будет проведен "тщательный анализ".

Ранее издание Noozhawk сообщало, что военные в течение дня не выступали с каким-либо заявлением по поводу испытаний МБР, хотя обычно в пресс-релизах после пусков они подтверждали успех миссии, в том числе фотографиями и видео спустя пару часов после старта.

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