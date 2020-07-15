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Испытание вакцины от коронавируса дали позитивные результаты

Испытание вакцины от коронавируса дали позитивные результаты Результаты первой фазы клинических испытаний вакцины от нового коронавируса, разрабатываемой американской биотехнологической компанией Moderna, показали усиление иммунитета к инфекции у всех участников тестирования.
Другие страны
15 июля 2020 г. 08:53
Испытание вакцины от коронавируса дали позитивные результаты

Результаты первой фазы клинических испытаний вакцины от нового коронавируса, разрабатываемой американской биотехнологической компанией Moderna, показали усиление иммунитета к инфекции у всех участников тестирования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом соответствующие данные опубликованы в авторитетном американском медицинском журнале New England Journal of Medicine.

Согласно распространенным сведениям, в испытаниях принимали участие 45 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет, которые были разделены на три группы по 15 человек. Испытуемым в каждой из трех групп дважды с разницей в 28 дней давали вакцину mRNA-1273 в разной дозировке - 25, 100 и 250 микрограммов соответственно.

В результате было установлено, что после первого вакцинирования во всех трех группах у участников испытаний появились антитела к коронавирусу в количестве, пропорциональном дозировке вакцины. После повторного приема их число увеличилось в несколько раз, причем наиболее сильно - в группе испытуемых, принимавших наименьшую дозу вакцины.

Ученые установили, что во время приема тестируемого прототипа вакцины примерно у половины испытуемых были выявлены побочные эффекты. Они включали усталость, озноб, головную боль, боль в мышцах, а также болезненные ощущения непосредственно в месте ввода вакцины. Наиболее часто побочные эффекты проявлялись после повторного приема.

Исследователи отмечают, что результаты первой фазы тестирования вакцины они не выявили факторов, которые привели бы к приостановке дальнейших испытаний. "Результаты исследования подтверждают необходимость дальнейшей разработки этой вакцины", - констатируют эксперты.

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