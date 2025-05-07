ISPR: Из-за ракетных ударов Индии по Пакистану погибли два мирных жителя, есть пострадавшие

По меньшей мере два человека погибли в результате ракетных ударов Индии по гражданской инфраструктуре в Пакистане.
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Согласно информации, два мирных жителя погибли в результате удара по городу Котли, еще 12 пострадали в Ахмедпуре.
Отмечается, что атаке подверглись мечети.
Глава ISPR, назвав атаку Индии "позорной и трусливой", уточнил, что удары были нанесены с индийской территории.
"Наши самолеты ВВС находятся в воздухе. Это позорное и трусливое нападение было совершено из воздушного пространства Индии. Мы никогда не позволяли им вторгаться в воздушное пространство Пакистана. Позвольте мне сказать это недвусмысленно: Пакистан ответит на это нападение в то время и в том месте, которое он сочтет нужным. Эта провокация не останется без ответа", — предупредил гендиректор ISPR Ахмед Шариф Чаудхри.