​Исполняющим обязанности главы Алжира станет спикер Сената

Временным исполняющим обязанности главы Алжира, согласно конституции страны, на ближайшие 90 дней станет спикер верхней палаты парламента - Сената - Абделькадер Бенсалах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили на заседании алжирского парламента.

Ранее парламент Алжира большинством голосов проголосовал за окончательное объявление

Абделькадер Бенсалах должен за ближайшие три месяца подготовить и провести президентские выборы.

Бутефлика 2 апреля уведомил главу Конституционного совета о сложении президентских полномочий, воспользовавшись 102-й статьей конституции. Эта статья, предусматривает, в частности, отставку с высшей государственной должности в случае неспособности выполнять президентские функции по состоянию здоровья.