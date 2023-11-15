Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел пострадала в ДТП в Египте

Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел пострадала в ДТП в Египте.
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Согласно информации, из-за полученных травм ее визит в Израиль отложен.
"Мы предполагаем, что по пути на КПП "Рафах" автомобиль наехал на большую выбоину или попытался ее объехать, из-за чего машина съехала в глубокую канаву и перевернулась на бок", - заявил представитель ЮНИСЕФ.
Он отметил, что Рассел "получила значительные ушибы и испытывает небольшой дискомфорт, но ее травмы не считаются серьезными".