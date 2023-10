Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - это двойные стандарты

Бакинская инициативная группа (БИГ), созданная 6 июля 2023 года участниками конференции "На пути к полной ликвидации колониализма" в Баку, поддерживает борьбу за свободу народов в различных регионах мира, все еще страдающих от колониализма в XXI веке.

В интервью Report исполнительный директор группы Аббас Аббасов рассказал о дальнейших планах БИГ, о борьбе с колониализмом, о роли Бакинской платформы и многое другое.

– Бакинская инициативная группа со дня основания реализовала ряд важных инициатив, посвященных борьбе с неоколониализмом. Какие проекты БИГ планирует реализовать до конца года?

- В первую очередь, хочу поблагодарить вас за проявленный интерес к деятельности нашей организации. Как известно, решение создать Бакинскую инициативную группу было объявлено 6 июля этого года во время международной конференции "На пути к полной ликвидации колониализма" (Towards the Complete elimination of colonialism), которая прошла на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

Как вы и подчеркнули, наша организация за короткий срок реализовала важные инициативы по борьбе с колониализмом и неоколониализмом. Например, 22 сентября 2023 года в Нью-Йорке в штаб-квартире Генеральной Ассамблеи ООН наша группа провела международную конференцию "Деколонизация: Тихая Революция", а 20 октября в Баку была организована вторая международная конференция, посвященная колониализму, - "Неоколониализм: Нарушение прав человека и несправедливость".

В соответствии с рабочим планом нашей организации, мы намерены провести ряд мероприятий до конца текущего года и продолжить работу по укреплению двусторонних отношений с организациями, функционирующими на территориях, пострадавших от колониализма.

– Как известно, в следующем году председательство в ДН перейдет от Азербайджана к Уганде. Однако, как исполнительный директор группы, вы заявляли, что борьба с неоколониализмом продолжится. Как вы оцениваете Бакинскую площадку, поддерживающую борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке?

- Вы правильно заметили, БИГ стала площадкой для обсуждения важных вопросов, и Бакинская платформа сыграет ключевую роль в активной поддержке представителей регионов, которые до сих пор страдают от колониализма. Во время открытия штаб-квартиры Бакинской инициативной группы в Баку мы провели первое заседание. В повестке дня было обсуждение наших дальнейших шагов в борьбе против неоколониализма и колониализма.

Считаю, что создание БИГ и продолжение борьбы против колониализма даже после завершения председательства Азербайджана в ДН, а также обращение президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции "Неоколониализм: Нарушение прав человека и несправедливость" и есть высокий показатель сильной поддержки нашей страной тех, кто боролся и по сей день продолжает борьбу.

– Цель Бакинской инициативной группы заключается в борьбе не только с французским колониализмом, но и в целом с колониальной политикой в современном мире. Какие меры в будущем ваша организация планирует предпринять для получения поддержки от влиятельных государств в борьбе с колониализмом и неоколониализмом?

- БИГ не направлена против конкретных стран или международных организаций. Наша организация создана для борьбы против колониализма и неоколониализма в соответствии с нормами и принципами международного права. Мы не ищем поддержки влиятельных государств - наша деятельность призвана противостоять колониализму. Мы открыты для сотрудничества с государствами, готовыми к борьбе против колониализма в XXI веке и поддержке антиколониальных усилий. БИГ всегда готова к сотрудничеству с такими странами и рада их поддержке.

– Как вы считаете, почему проблема колониализма и рост тенденций к его новым проявлениям в XXI веке до сих пор остаются нерешенными?

- Знаете, проблема колониализма и внедрение неоколониализма продолжаются в связи с несколькими факторами.

Например, геополитические интересы Франции в Новой Каледонии и Французской Полинезии заключаются в обеспечении своего присутствия в Тихоокеанском регионе. Общая территория Франции, включая заморские области, составляет почти 675 тыс. кв. км, в то время как площадь ее европейской территории - чуть больше 551 кв. км. Сегодня не секрет, что Франция является второй самой крупной страной - владелицей колоний в мире по общей площади и контролю над заморскими территориями.

Другим важным фактором для Франции и ее присутствия в этих регионах являются природные ресурсы и богатства колонизированных территорий. В этих регионах нарушаются права человека, право на самовыражение и происходит фактическая депортация местного населения. Существование и даже усиление тенденций неоколониализма связаны с тем, что страны, провозглашающие себя сторонниками демократии и защиты прав человека, в действительности ведут политику колониализма

–На проходившей в Баку международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" представители 14 стран, а также Корсики и заморских территорий Франции рассказали о грубом вмешательстве Франции во внутренние дела ее бывших колоний и о нарушении ею прав человека в нынешних. Как вы думаете, почему несмотря на это данное государство сохраняет имидж одного из самых демократичных в мире?

- Откровенно говоря, я с вами не совсем соглашусь. Во время беседы с представителями заморских регионов, страдающих от колониальной политики Франции, они неоднократно подчеркивали, что официальный Париж активно и эффективно ведет политику по сохранению имиджа "самого демократического" при помощи местных и зарубежных средств массовой информации. Но данный имидж Франции не соответствует реалиям нынешней международной политической арены. Многие политики и эксперты неоднократно заявляли и продолжают говорить о грубом вмешательстве Франции во внутренние дела других государств и о нарушении прав человека в ее нынешних колониях.

- Как вы думаете, почему мировая общественность не реагирует на призывы антиколониальных движений поддержать их усилия по обеспечению уважения основных прав на свободу, возмещение ущерба и развитие?

- Вы знаете, во многом это связано с двойными стандартами, которые существуют в современном мире.

К примеру, с этой проблемой в свое время столкнулся и Азербайджан. Вооруженные силы Армении около 30 лет удерживали под оккупацией 20 процентов земель нашей страны.

Несмотря на имеющие обязательный характер четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года, подтверждающие принадлежность этих территорий Азербайджану и требовавшие немедленного вывода вооруженных сил Армении с территории нашей страны, это не было сделано. В итоге Азербайджан, опираясь на Статью 51 Хартии ООН, сам восстановил свою территориальную целостность.

Сегодня реакция мирового сообщества на борьбу с колониализмом и неоколониализмом не на том уровне, который мы хотели бы видеть.

Как БИГ, мы будем продолжать свою деятельность в направлении поддержки регионов, страдающих от колониализма, их усилий по обеспечению уважения основных прав на свободу, возмещение ущерба и развитие этих регионов.

Повторюсь, наша группа готова сотрудничать со всеми, кто хочет активно участвовать в борьбе против колониализма, в том числе и с Францией. Важно отметить, что это работа не нескольких месяцев или одного года, мы начали свою деятельность буквально два месяца назад. Мы уверены, что добьемся успехов в борьбе с колониализмом и неоколониализмом в будущем.