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    Исполнители атак в Тегеране были выходцами из Ирана

    Что касается личностей совершивших атаки, они были из частей Ирана, - заявил заместитель главы национального совета безопасности Ирана© Courtesy İmage

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Исполнители атак в Тегеране были выходцами из Ирана.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Рейтер со ссылкой на местный телеканал.

    "Что касается личностей совершивших атаки, я должен отметить, что они были из частей Ирана и присоединились к ИГ", - заявил заместитель главы национального совета безопасности Ирана Реза Сейфоллай.

    Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана также подтвердили ликвидацию одного из нападавших. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Силовики арестовали двух человек у мавзолея. В результате терактов погибли 13 и пострадали 43 человека.

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