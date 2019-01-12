 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Исполнительный директор Nissan ушел в отставку

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Близкий к экс-главе автоконцерна Nissan Карлосу Гону исполнительный директор Хосе Муньос ушел в отставку.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо.

    Ранее Муньос был отстранен от ведения дел по такому важному для компании региону как Китай.

    Кроме того, как стало известно агентству, объектом проводимого автостроителем внутреннего расследования станет и гигантские суммы, потраченную на охрану Гона во время его посещений Бразилии, когда Муньос заведовал делами компании в США.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi