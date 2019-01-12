Исполнительный директор Nissan ушел в отставку

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Близкий к экс-главе автоконцерна Nissan Карлосу Гону исполнительный директор Хосе Муньос ушел в отставку.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо.

Ранее Муньос был отстранен от ведения дел по такому важному для компании региону как Китай.

Кроме того, как стало известно агентству, объектом проводимого автостроителем внутреннего расследования станет и гигантские суммы, потраченную на охрану Гона во время его посещений Бразилии, когда Муньос заведовал делами компании в США.