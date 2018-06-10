 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Используемый Ким Чен Ыном самолет вылетел в Сингапур, сообщили СМИ

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Правительственный самолет КНДР, используемый лидером Ким Чен Ыном для поездок, вылетел в воскресенье из Пхеньяна в Сингапур.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ренхап.

    По данным сайта flightradar24.com, самолет Ил-62 северокорейских авиалиний Air Koryo находится в воздушном пространстве Китая между городом Ухань и округом Юэян.

    Официального подтверждения со стороны северокорейских властей нет.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi