Используемый Ким Чен Ыном самолет вылетел в Сингапур, сообщили СМИ

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Правительственный самолет КНДР, используемый лидером Ким Чен Ыном для поездок, вылетел в воскресенье из Пхеньяна в Сингапур.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ренхап.
По данным сайта flightradar24.com, самолет Ил-62 северокорейских авиалиний Air Koryo находится в воздушном пространстве Китая между городом Ухань и округом Юэян.
Официального подтверждения со стороны северокорейских властей нет.
News DepartmentАвтор новости
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