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Испанским компаниям выделят до 150 тыс. евро за переход на четырехдневную рабочую неделю

Испанским компаниям выделят до 150 тыс. евро за переход на четырехдневную рабочую неделю Министерство промышленности, торговли и туризма Испании выделит до 150 тыс. евро малым и средним предприятиям, которые введут четырехдневную рабочую неделю без снижения заработной платы сотрудников.
Другие страны
12 декабря 2022 г. 19:07
Испанским компаниям выделят до 150 тыс. евро за переход на четырехдневную рабочую неделю

Министерство промышленности, торговли и туризма Испании выделит до 150 тыс. евро малым и средним предприятиям, которые введут четырехдневную рабочую неделю без снижения заработной платы сотрудников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник телерадиокомпания RTVE.

По ее информации, инициатива властей фигурирует в плане пилотного проекта, который, как ожидается, будет представлен в ближайшие дни. Компании должны будут сократить как минимум на 10% рабочую неделю своих сотрудников и придерживаться данного плана в течение не менее двух лет. Ожидается, что инициатива будет распространяться на 60-70 малых и средних предприятий.

Всего бюджет проекта предусматривает выделение 10 млн евро. Это было согласовано между правительством королевства и партией Mas Pais, когда сторонники этой политической силы поддержали проект государственного бюджета на 2022 год.

Ранее власти Португалии также заявили о планах провести эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели как в государственном, так и в частном секторах. При этом, как сообщала газета El Pais, правительство республики не будет субсидировать предприятия, участвующие в пилотном проекте, с целью получения объективной оценки.

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