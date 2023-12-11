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Испанским фанатам запретят приезжать во Францию на матч Лиги чемпионов

Испанским фанатам запретят приезжать во Францию на матч Лиги чемпионов Болельщики испанского футбольного клуба "Севилья" не смогут приехать во вторник в Ланс на матч Лиги чемпионов из-за повышенного риска фанатских столкновений.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 04:11
Испанским фанатам запретят приезжать во Францию на матч Лиги чемпионов

Болельщики испанского футбольного клуба "Севилья" не смогут приехать во вторник в Ланс на матч Лиги чемпионов из-за повышенного риска фанатских столкновений.

Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Я собираюсь запретить болельщикам "Севильи" приезжать в Ланс", - приводит слова министра L’Equipe.

Объявление было сделано за 48 часов до матча, который имеет решающее значение в борьбе за продолжение выступления команд в еврокубках. Это решение последовало за усилением безопасности на стадионах, которое ввела министр спорта Амели Удеа Кастера после насильственной смерти болельщика "Нанта" в результате столкновений с фанатами "Ниццы" перед игрой 14-го тура Лиги 1.

Матч 6‑го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Лансом" и "Севильей" пройдет во Франции 12 декабря.

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