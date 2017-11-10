Испанский суд арестовал спикера парламента Каталонии

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Судья верховного суда Испании принял решение заключить под стражу на время судебного расследования в связи с провозглашением независимости спикера парламента Каталонии Карме Форкадель с правом освобождения под залог в 150 тысяч евро.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в судебном постановлении.

Другие бывшие члены президиума парламента — Луис Короминас, Луис Гино, Анна Симо, Рамона Барруфет (члены коалиции "Вместе за "да") — должны заплатить в течение недели залог в 25 тысяч евро и пока могут оставаться на свободе. Представитель коалиции "Да, это возможно" депутат Жоан Жосеп Нуэт может оставаться на свободе без выплаты залога.

В случае выплаты залога Форкадель и другие четыре бывших депутата должны будут еженедельно являться в суд, они не смогут покидать территорию Испании, у них будут изъяты паспорта.