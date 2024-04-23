Испанский солдат погиб на учениях НАТО

На международных учениях НАТО в Польше погиб испанский солдат.

На международных учениях НАТО в Польше погиб испанский солдат.

Как передает Report, об этом сообщает министерство национальной обороны республики.

Уточняется, что капрал испанской армии погиб в результате несчастного случая, произошедшего во время тактических учений с боевой стрельбой. Известно, что покойному было 43 года, в армии служил с 2004 года.

Всего в этом году в учениях в Польше участвует 300 испанских военных.

Международные тактические учения Saber Strike проводятся ежегодно на территории Польши.