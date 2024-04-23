О нас

Испанский солдат погиб на учениях НАТО

Испанский солдат погиб на учениях НАТО На международных учениях НАТО в Польше погиб испанский солдат.
Другие страны
23 апреля 2024 г. 03:41
Испанский солдат погиб на учениях НАТО

На международных учениях НАТО в Польше погиб испанский солдат.

Как передает Report, об этом сообщает министерство национальной обороны республики.

Уточняется, что капрал испанской армии погиб в результате несчастного случая, произошедшего во время тактических учений с боевой стрельбой. Известно, что покойному было 43 года, в армии служил с 2004 года.

Всего в этом году в учениях в Польше участвует 300 испанских военных.

Международные тактические учения Saber Strike проводятся ежегодно на территории Польши.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
21 апреля 2024 г. 19:07
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
18 апреля 2024 г. 13:33
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
20 апреля 2024 г. 13:32
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
18 апреля 2024 г. 14:14
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
21 апреля 2024 г. 18:30
Телеведущая Айтен Сафарова попала в ДТП, есть погибший
Телеведущая Айтен Сафарова попала в ДТП, есть погибший
17 апреля 2024 г. 10:13
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Буданов спрогнозировал, как закончится война в Украине
Буданов спрогнозировал, как закончится война в Украине
18 апреля 2024 г. 06:42
Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт Мир
Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт "Мир"
22 апреля 2024 г. 09:41
Президент Грузии наложила вето на закон об отмене квот для женщин на выборах
Президент Грузии наложила вето на закон об отмене квот для женщин на выборах
18 апреля 2024 г. 12:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi