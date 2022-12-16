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Испанский парламент одобрил инициативу, разрешающую свободно делать аборт с 16 лет

Испанский парламент одобрил инициативу, разрешающую свободно делать аборт с 16 лет Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании одобрил в четверг инициативу, которая, в частности, разрешает несовершеннолетним девушкам 16 и 17 лет прерывать беременность без необходимости получать согласие своих родителей.
Другие страны
16 декабря 2022 г. 05:26
Испанский парламент одобрил инициативу, разрешающую свободно делать аборт с 16 лет

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании одобрил в четверг инициативу, которая, в частности, разрешает несовершеннолетним девушкам 16 и 17 лет прерывать беременность без необходимости получать согласие своих родителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе палаты.

По ее информации, предложение поддержали 190 депутатов, 154 выступили против, еще 5 воздержались. Теперь инициатива продолжит процедуру парламентского рассмотрения в Сенате (верхняя палата).

Одобренное предложение предусматривает право для девушек 16 и 17 лет "свободно принимать решение о своем материнстве, независимо от согласия родителей". Кроме того, инициатива предусматривает возможность предоставления больничного для женщин с болезненной менструацией.

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