Испанский парламент одобрил инициативу, разрешающую свободно делать аборт с 16 лет

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании одобрил в четверг инициативу, которая, в частности, разрешает несовершеннолетним девушкам 16 и 17 лет прерывать беременность без необходимости получать согласие своих родителей.

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании одобрил в четверг инициативу, которая, в частности, разрешает несовершеннолетним девушкам 16 и 17 лет прерывать беременность без необходимости получать согласие своих родителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе палаты.

По ее информации, предложение поддержали 190 депутатов, 154 выступили против, еще 5 воздержались. Теперь инициатива продолжит процедуру парламентского рассмотрения в Сенате (верхняя палата).

Одобренное предложение предусматривает право для девушек 16 и 17 лет "свободно принимать решение о своем материнстве, независимо от согласия родителей". Кроме того, инициатива предусматривает возможность предоставления больничного для женщин с болезненной менструацией.