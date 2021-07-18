Испанский министр призвала заменить "отечество" на "матчество"

Министр труда и социальной экономики, второй заместитель председателя правительства Испании Йоланда Диас призвала отказаться от термина "отечество" и заменить его на "матчество".

Министр труда и социальной экономики, второй заместитель председателя правительства Испании Йоланда Диас призвала отказаться от термина "отечество" и заменить его на "матчество".

Как передает Report, об этом пишет газета El Mundo . По словам Диас, термин "патрия" несет тяжелое бремя.

"Матчество - это что-то, что заботится, одинаково относится ко всем, никого не дискриминирует, потому что она говорит решительным языком, настраивающим меня на диалог", - цитирует ее издание.

Высказывания Диас породили жаркую дискуссию в соцсетях: "Подождите, пока она узнает про фразу Родина мать", "Термин патрия основан от слова наследие (patrimonio), министр, не путайте с патриархатом", "Мы лидируем по всем показателям безработицы в Евросоюзе. Но Йоланда Диас, министр труда, беспокоится о более важном".

Однако, несмотря на критику, Диас от своих слов отказываться не стала. Она заявила, что хочет создать проект демократического существования страны, которая заботится о бедных и ставит службу народу во главу стола.