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Испанский маркиз и граф убил двух женщин и покончил с собой

Испанский маркиз и граф убил двух женщин и покончил с собой Испанский маркиз и граф Фернандо Гонсалес де Кастехон и Хордан де Урриес, как предполагается, убил свою возлюбленную и еще одну женщину, а затем покончил жизнь самоубийством.
Другие страны
21 июня 2022 г. 04:22
Испанский маркиз и граф убил двух женщин и покончил с собой

Испанский маркиз и граф Фернандо Гонсалес де Кастехон и Хордан де Урриес, как предполагается, убил свою возлюбленную и еще одну женщину, а затем покончил жизнь самоубийством.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета ABC.

По ее информации, в доме на улице Серрано в Мадриде были найдены трое погибших с огнестрельными ранениями. Полиция расследует, убил ли 53-летний мужчина свою 44-летнюю подругу и еще одну женщину. Все они являются подданными Испании.

Как передает радиостанция Cadena SER, при обыске в доме графа правоохранители нашли оружие, а также фотографии испанского диктатора Франсиско Франко и Адольфа Гитлера.

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