Испанских туристов эвакуировали из зоны конфликта в Эфиопии

Группа из 18 испанских туристов и гида эвакуирована из зоны конфликта в эфиопском штате Амхара.

Группа из 18 испанских туристов и гида эвакуирована из зоны конфликта в эфиопском штате Амхара.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила испанская газета El Pais.

Ранее совет министров Эфиопии ввел режим ЧП в регионе Амхара на севере страны после интенсивных вооруженных столкновений между федеральными силами и местными ополченцами. В связи с этим авиакомпания Ethiopian Airlines приостановила рейсы в крупные города региона Амхара, в том числе в его столицу Бахр-Дар. По последним утверждениям властей штата, ситуация в регионе нормализуется.

Сообщается, что 2 августа группа туристов оказалась заблокирована в сельской местности вдали от крупных городов из-за напряженной ситуации. В пятницу испанцев эвакуировали в Бахр-Дар военным вертолетом. В субботу планируется отправить туристов в Аддис-Абебу, откуда они вылетят в Испанию.