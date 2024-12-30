Испанские власти конфисковали семь тонн кокаина, обнаруженного в морских контейнерах, спрятанных под землей на одной из ферм.
Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Отмечается, что операция началась в пятницу, когда в устье реки Гвадалквивир были замечены две подозрительные лодки.
Соответствующие органы выследили лодки до фермы в районе Кория-дель-Рио (Испания), где подозреваемые спрятали наркотики в два подземных морских контейнера.
В ходе операции были задержаны три человека, подозреваемых в контрабанде наркотиков, изъяты три огнестрельных оружия и два угнанных автомобиля, говорится в сообщении.