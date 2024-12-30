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Испанские власти конфисковали семь тонн кокаина

Испанские власти конфисковали семь тонн кокаина Испанские власти конфисковали семь тонн кокаина, найденного в морских контейнерах, спрятанных под землей на одной из ферм.
Другие страны
30 декабря 2024 г. 19:27
Испанские власти конфисковали семь тонн кокаина

Испанские власти конфисковали семь тонн кокаина, обнаруженного в морских контейнерах, спрятанных под землей на одной из ферм.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что операция началась в пятницу, когда в устье реки Гвадалквивир были замечены две подозрительные лодки.

Соответствующие органы выследили лодки до фермы в районе Кория-дель-Рио (Испания), где подозреваемые спрятали наркотики в два подземных морских контейнера.

В ходе операции были задержаны три человека, подозреваемых в контрабанде наркотиков, изъяты три огнестрельных оружия и два угнанных автомобиля, говорится в сообщении.

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