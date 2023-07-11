О нас

Испанские спасатели перехватили лодку с почти сотней нелегалов из Африки

Испанские спасатели перехватили лодку с почти сотней нелегалов из Африки Лодку, на которой находились 86 нелегалов, перехватили испанские спасатели примерно в 130 км южнее острова Гран-Канария, который входит в группу Канарских островов.
Другие страны
11 июля 2023 г. 03:54
Испанские спасатели перехватили лодку с почти сотней нелегалов из Африки

Лодку, на которой находились 86 нелегалов, перехватили испанские спасатели примерно в 130 км южнее острова Гран-Канария, который входит в группу Канарских островов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в лодке находились 80 мужчин и шесть женщин, все - выходцы из экваториальной Африки. Их здоровью ничего не угрожает.

По сообщениям местной прессы, лодку заметили с самолета во время поисков другого судна, на котором, по некоторым данным, находятся до 200 человек.

Испанские СМИ отмечают, что за последние недели Канарских островов достигли несколько крупных лодок с нелегалами, большинство из которых вышли из Сенегала. Некоторые из них были перехвачены в водах Мавритании.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
4 июля 2023 г. 12:20
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
4 июля 2023 г. 22:43
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
5 июля 2023 г. 15:20
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
5 июля 2023 г. 17:39
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
5 июля 2023 г. 22:52
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
6 июля 2023 г. 11:49
При азербайджанском банке создана лизинговая компания
При азербайджанском банке создана лизинговая компания
6 июля 2023 г. 18:29
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
7 июля 2023 г. 08:12
Посол: Надеюсь, что граждане Черногории смогут въезжать в Азербайджан без визы
Посол: Надеюсь, что граждане Черногории смогут въезжать в Азербайджан без визы
7 июля 2023 г. 11:55
Президент: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается очень хорошей динамикой
Президент: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается очень хорошей динамикой
7 июля 2023 г. 14:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi