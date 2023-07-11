Испанские спасатели перехватили лодку с почти сотней нелегалов из Африки

Лодку, на которой находились 86 нелегалов, перехватили испанские спасатели примерно в 130 км южнее острова Гран-Канария, который входит в группу Канарских островов.

Лодку, на которой находились 86 нелегалов, перехватили испанские спасатели примерно в 130 км южнее острова Гран-Канария, который входит в группу Канарских островов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в лодке находились 80 мужчин и шесть женщин, все - выходцы из экваториальной Африки. Их здоровью ничего не угрожает.

По сообщениям местной прессы, лодку заметили с самолета во время поисков другого судна, на котором, по некоторым данным, находятся до 200 человек.

Испанские СМИ отмечают, что за последние недели Канарских островов достигли несколько крупных лодок с нелегалами, большинство из которых вышли из Сенегала. Некоторые из них были перехвачены в водах Мавритании.