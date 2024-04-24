Испанские социалисты выдвинули вице-премьера кандидатом на выборах в ЕП

Заместитель главы правительства Испании, министр экологического перехода Тереса Рибера выдвинута кандидатом от Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) на предстоящих выборах в Европейский парламент (ЕП).

Заместитель главы правительства Испании, министр экологического перехода Тереса Рибера выдвинута кандидатом от Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) на предстоящих выборах в Европейский парламент (ЕП).

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе политической партии.

По ее информации, "федеральная исполнительная комиссия ИСРП решила предложить члена [партии] Тересу Риберу", чтобы "возглавить избирательный список социалистов на выборах в Европарламент".

Выборы в ЕП пройдут с 6 по 9 июня 2024 года, в Испании голосование намечено на 9 июня.

В 2019 году кандидатом от испанской Соцпартии был Жозеп Боррель, занимавший тогда пост министра иностранных дел королевства. Сейчас он является главой дипломатии ЕС.

54-летняя Рибера вошла в состав правительства Испании в 2018 году.