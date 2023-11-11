Испанские полицейские вышли на протесты

Объединенная ассоциация полицейских Испании заявила, что вышла на протесты в Барселоне против соглашения по закону об амнистии каталонских сепаратистов партии исполняющего обязанности премьера страны Педро Санчеса PSOE и сепаратисткой партии "Вместе за Ка

Объединенная ассоциация полицейских Испании заявила, что вышла на протесты в Барселоне против соглашения по закону об амнистии каталонских сепаратистов партии исполняющего обязанности премьера страны Педро Санчеса PSOE и сепаратисткой партии "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В публикации отмечается, что сотрудники испанских правоохранительных органов вышли на протесты против правительственного соглашения, которое игнорирует сотрудников полиции.

В Объединенной ассоциации полицейских Испании подчеркнули, что правительственное соглашение представляет угрозу общественной безопасности в Каталонии и Стране Басков, ведь оно включает пункты, регулирующие работу сотрудников полиции в данных сообществах.