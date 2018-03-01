Испанские пенсионеры вышли на акции протеста, требуя увеличить пенсии

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Тысячи пенсионеров вышли на акции протеста в различных городах Испании, требуя увеличить пенсии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, самая многочисленная акция прошла перед зданием министерства финансов в Мадриде.

По мнению пенсионеров, увеличение пенсий на 0,25%, обещанное правительством, недостаточно - у властей при экономическом росте в 3% есть возможности для большего увеличения выплат. Первая акция протеста пенсионеров состоялась 22 февраля, тогда ее участники блокировали вход в здание конгресса депутатов.

По мнению митингующих, в Испании "нищенские пенсии", а само повышение "смехотворное". Средняя пенсия в Испании в конце прошлого года составляла 926 евро в месяц.