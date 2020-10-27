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Report Georgia

Испанские медики в разгар пандемии начали забастовку

Испанские медики в разгар пандемии начали забастовку Врачи потребовали улучшения условий труда и пожаловались на "абсолютное отсутствие диалога между органами здравоохранения и организациями, объединяющими специалистов отрасли"
Другие страны
27 октября 2020 г. 12:33
Испанские медики в разгар пандемии начали забастовку

Медики по всей Испании начали во вторник всеобщую забастовку в разгар второй волны пандемии нового коронавируса. Ожидается, что стачки будут проводиться каждый последний вторник месяца до тех пор, пока власти страны не отреагируют на требования врачей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это первая за 25 лет забастовка сектора на национальном уровне. Ее организатором стала Государственная конфедерация медицинских профсоюзов. По ее версии, решение о проведении стачки "вызвано текущей ситуацией, с которой сталкиваются профессионалы <...> из-за нехватки финансирования и серьезных недочетов в планировании и управлении, которые негативно влияют на жизнеспособность национальной системы здравоохранения, подрывают качество медицинской помощи, которая должна предоставляться подданным и пациентам, и особым образом ухудшили условия работы и профессиональной подготовки врачей".

В конфедерации потребовали улучшения условий труда и пожаловались на "абсолютное отсутствие диалога между органами здравоохранения и организациями, объединяющими специалистов отрасли". Профсоюзы считают, что из-за пандемии ситуация только усугубилась.

По данным газеты El Mundo, поддержать стачку могут более 150 тыс. врачей.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено почти 1,1 млн инфицированных, более 35 тыс. пациентов умерли. 25 октября правительство Испании ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого рассчитывает продлить до мая будущего года.

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