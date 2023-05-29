Испанские консерваторы победили на региональных выборах в большинстве автономий

Консервативная испанская Народная партия (НП) лидирует на прошедших в воскресенье региональных выборах в большинстве автономных сообществ.

Консервативная испанская Народная партия (НП) лидирует на прошедших в воскресенье региональных выборах в большинстве автономных сообществ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные подсчета почти всех бюллетеней.

В 12 из 17 регионах Испании состоялись парламентские выборы. НП смогла одержать победу в автономных сообществах Арагон, Балеарские острова, Валенсия, Кантабрия, Мадрид, Мурсия и Риоха. В Астурии, Кастилии-Ла-Манче и на Канарских островах в ходе волеизъявления лидировала Испанская социалистическая рабочая пария (ИСРП), главой которой является действующий премьер-министр Педро Санчес. В парламенте Эстремадуры НП и ИСРП получают равное число кресел, в Наварре выиграла партия "Союз народа Наварры".

Несмотря на победу, в некоторых случаях политическим силам придется вести переговоры с другими партиями по вопросу возможной поддержки для формирования региональных правительств.