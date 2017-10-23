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    Испанская туристка стала жертвой полицейской операции в Рио-де-Жанейро

    По неустановленным причинам автомобиль, в котором находилась гражданка Испании, прорвал полицейское ограждение вокруг района операции

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Туристка из Испании стала жертвой перестрелки между полицейскими и бандитами в одном из кварталов Рио-де-Жанейро.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в заявлении военной полиции говорится, что правоохранители проводили рейд в фавеле Росинья.

    По неустановленным причинам автомобиль, в котором находилась гражданка Испании, прорвал полицейское ограждение вокруг района операции. В дальнейшем автомобиль попал под перекрестный огонь, и женщина скончалась от полученных ранений.

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