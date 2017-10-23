Испанская туристка стала жертвой полицейской операции в Рио-де-Жанейро

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Туристка из Испании стала жертвой перестрелки между полицейскими и бандитами в одном из кварталов Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в заявлении военной полиции говорится, что правоохранители проводили рейд в фавеле Росинья.

По неустановленным причинам автомобиль, в котором находилась гражданка Испании, прорвал полицейское ограждение вокруг района операции. В дальнейшем автомобиль попал под перекрестный огонь, и женщина скончалась от полученных ранений.