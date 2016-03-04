Испанская принцесса дала первые показания в суде по делу о махинациях

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Испанская принцесса Кристина, которую вместе с ее супругом обвиняют в финансовых махинациях, впервые предстала перед судом, ответив лишь на вопросы, который ей задал собственный адвокат, сообщает Report со ссылкой на "Би-би-си".

Она рассказала, что не интересовалась у своего супруга Иньяки Урдангарина, как он управляет принадлежащей им обоим компанией.

Иньяки Урдангарин, бывший игрок олимпийской сборной Испании по гандболу, обвиняется в том, что его спортивный фонд NoosInstitute, зарегистрированный как некоммерческая организация, использовался для получения от местных властей контрактов по завышенным ценам, а прибыль поступала на его личные счета.

"В то время мои дети были еще очень маленькими, и мы все время были заняты. Расходы нашей семьи были на нем. Я вообще не вмешивалась", - сказала принцесса в суде.

Супруги отрицают обвинения в свой адрес. По делу проходят еще 15 обвиняемых.

Это уголовное дело было открыто в 2010 году судьей, расследовавшим коррупцию среди чиновников на Балеарских островах.

50-летней принцессе грозит восемь лет лишения свободы, если она будет признана виновной.