Испанская полиция подозревает 47 граждан РФ в коррупции

Испанская прокуратура выявила 47 граждан России, подозреваемых в причастности к коррупции и организованной преступности в королевстве.
Как сообщает Report, об этом сообщила газета Periodico.
Отмечается, что многие из них в настоящее время не рассматриваются в испанских судах.
Кроме того, прокуратура выявила около десяти юридических лиц, которые могли быть задействованы в совершении предполагаемых преступлений.
В список вошли предприниматели Михаил Фридман, Илья Трабер, криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) и другие.
С начала марта ведется сбор информации о российских гражданах, занимающихся незаконной деятельностью в Испании.