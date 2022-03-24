Испанская полиция подозревает 47 граждан РФ в коррупции

Испанская прокуратура выявила 47 граждан России, подозреваемых в причастности к коррупции и организованной преступности в королевстве.

Испанская прокуратура выявила 47 граждан России, подозреваемых в причастности к коррупции и организованной преступности в королевстве.

Как сообщает Report, об этом сообщила газета Periodico.

Отмечается, что многие из них в настоящее время не рассматриваются в испанских судах.

Кроме того, прокуратура выявила около десяти юридических лиц, которые могли быть задействованы в совершении предполагаемых преступлений.

В список вошли предприниматели Михаил Фридман, Илья Трабер, криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) и другие.

С начала марта ведется сбор информации о российских гражданах, занимающихся незаконной деятельностью в Испании.