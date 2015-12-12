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    Испанская полиция конфисковала 1,5 тонны кокаина из Колумбии

    В ходе расследования по этому делу в Великобритании, Испании и Дубае арестованы 12 человек

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Испанская полиция изъяла в порту Валенсии 1,5 тонны кокаина из Колумбии. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

    По ее данным, было конфисковано несколько десятков поддонов, которые при анализе оказались сделанными из спрессованного кокаина. Уголь в мешках, которые лежали на поддонах, в нескольких случаях также оказался замаскированным наркотиком.

    В ходе расследования по этому делу в Великобритании, Испании и Дубае арестованы 12 человек.

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