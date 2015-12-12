Испанская полиция конфисковала 1,5 тонны кокаина из Колумбии

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Испанская полиция изъяла в порту Валенсии 1,5 тонны кокаина из Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, было конфисковано несколько десятков поддонов, которые при анализе оказались сделанными из спрессованного кокаина. Уголь в мешках, которые лежали на поддонах, в нескольких случаях также оказался замаскированным наркотиком.

В ходе расследования по этому делу в Великобритании, Испании и Дубае арестованы 12 человек.