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Испанская полиция изъяла тонну кокаина с рыболовецкого судна

Испанская полиция изъяла тонну кокаина с рыболовецкого судна Сотрудники испанских спецслужб перехватили в водах близ Кабо-Верде тонну кокаина на рыболовецком судне, направлявшемся в Испанию.
Другие страны
28 сентября 2023 г. 19:31
Испанская полиция изъяла тонну кокаина с рыболовецкого судна

Сотрудники испанских спецслужб перехватили в водах близ Кабо-Верде тонну кокаина на рыболовецком судне, направлявшемся в Испанию.

Как передает Report, об этом сообщило министерство внутренних дел королевства.

"Агенты Национальной полиции в ходе совместной операции с португальской судебной полицией и таможенным надзором Налогового агентства перехватили в водах близ Кабо-Верде рыболовецкое судно без флага, на которое было загружено 1000 килограмм кокаина", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что шесть членов экипажа судна, следовавшего в Испанию, были задержаны. Двое из них имеют албанское гражданство, остальные - гайанское.

Согласно министерству, операция проводилась в сотрудничестве с Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) и военно-морскими силами Испании. В ходе расследования агенты службы безопасности обнаружили "на кормовой палубе 40 тюков, обычно используемых для перевозки гидрохлорида кокаина".

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