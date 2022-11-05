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Испанская полиция изъяла самую большую партию марихуаны в мировой истории

Испанская полиция изъяла самую большую партию марихуаны в мировой истории Самая большая партия марихуаны в мировой истории изъята испанской полицией. Стоимость расфасованного наркотика составляет 64 млн евро.
Другие страны
5 ноября 2022 г. 20:28
Испанская полиция изъяла самую большую партию марихуаны в мировой истории

Самая большая партия марихуаны в мировой истории изъята испанской полицией. Стоимость расфасованного наркотика составляет 64 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Партия марихуаны имела вес 32 тонны и ее объем был эквивалентен примерно 1,1 млн растений. Наркодельцы сушили эти растения, расфасовывали их и отправляли в разные регионы Испании, Швейцарии, Нидерландов, Германии и Бельгии.

"Это самый большой тайник расфасованной марихуаны, когда-либо найденный в Испании или за границей", - говорится в заявлении Гражданской гвардии Испании.

Во время проведения операции было задержано 20 человек в возрасте от 20 до 59 лет – девять мужчин и 11 женщин. Задержания проходили на ряде ферм и предприятий по всей Испании – Толедо, Сьюдад-Реале, Валенсии и Астурии. Все эти лица работали в рамках соглашения под общим названием "Сады".

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