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    Испанская береговая охрана спасла почти 600 нелегалов за сутки

    Людей спасли ранним утром

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Береговая охрана Испании за сутки спасла почти 600 мигрантов, пытавшихся добраться до берега этой страны на 15 лодках и гидроциклах.

    Как передает Report, об этом сообщает издание ABC.

    "Непривычно большое количество лодок прибывает к берегу Испании этим летом", - отметила представитель службы береговой охраны Испании. По ее словам, людей спасли ранним утром.

    По данным Международной организации по миграции, по состоянию на 9 августа этого года в Испанию прибыли более 8,3 тыс. нелегальных иммигрантов в этом году. Как минимум 121 человек утонул в пути.

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