Испанская армия завершила испытания бронетранспортера Castor

Минобороны Испании объявило о завершении квалификационных испытаний прототипа бронированной инженерной машины VCZAP Castor.

Минобороны Испании объявило о завершении квалификационных испытаний прототипа бронированной инженерной машины VCZAP Castor.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом сообщает Shephard.

По данным издания, машину, среди прочего, проверяли на точность стрельбы из дистанционно управляемого оружия, способность использовать бульдозерный отвал, рыть траншеи и переправляться вброд.

Castor был разработан европейским подразделением General Dynamics на базе БМП ASCOD. Поставка 35 платформ Castor испанским военным запланирована на 2023 и 2024 годы.