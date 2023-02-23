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Испания заявила, что может направить Украине до 10 танков Leopard

Испания заявила, что может направить Украине до 10 танков Leopard Правительство Испании изучит, сможет ли направить Украине десять танков Leopard вместо шести обещанных.
Другие страны
23 февраля 2023 г. 20:07
Испания заявила, что может направить Украине до 10 танков Leopard

Правительство Испании изучит, сможет ли направить Украине десять танков Leopard вместо шести обещанных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг премьер-министр королевства Педро Санчес в ходе визита в Киев.

Как передает радиостанция Cadena SER, глава кабмина отметил: "Мы собираемся направить шесть Leopard 2 A4. Мы намерены в течение следующих недель и месяцев посмотреть, сможем ли мы дойти до десяти [боевых машин]", - уточнил Санчес. По версии газеты El Mundo, премьер также пообещал изучить возможность оказания Киеву "воздушной помощи".

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес уточнила, что власти королевства рассчитывают передать Киеву шесть танков в конце марта или начале апреля текущего года.

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