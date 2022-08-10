Испания запустила пилотный проект по перевозке украинского зерна поездами

Министерство транспорта Испании сообщило о запуске пилотного проекта по перевозке украинского зерна железнодорожным транспортом.

Министерство транспорта Испании сообщило о запуске пилотного проекта по перевозке украинского зерна железнодорожным транспортом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, проект по перевозке зерна поездом рассматривается в качестве альтернативы или дополнения к транспортировке по морю.

Отмечается, что в рамках проекта будет транспортировано 600 тонн кукурузы в 25 контейнеров, которые испанский оператор железных дорог Renfe Mercancías уже отправил на польско-украинскую границу.

В ведомстве считают, что проект сможет показать техническую и экономическую обоснованность перевозок зерна в Европу по железным дорогам.