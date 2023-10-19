Испания запустила кризисный механизм ЕС из-за ситуации на Ближнем Востоке

Испания, председательствующая до конца 2023 года в Совете Евросоюза, задействовала кризисный механизм сообщества из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Испания, председательствующая до конца 2023 года в Совете Евросоюза, задействовала кризисный механизм сообщества из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report , об этом сообщила газета El Pais.

Речь идет о процедуре для сбора ключевой информации и быстрой координации политических решений в случае серьезных кризисов.

Решение направлено на унификацию данных о гуманитарной помощи, потоке беженцев и безопасности. Члены механизма проведут первую встречу для обсуждений 20 октября.

Издание уточняет, что ближневосточный кризис может привести к эскалации насилия в регионе и повлиять на внешнюю и внутреннюю безопасность ЕС. Отмечается, что механизм уже был задействован из-за конфликта в Украине и в разгар пандемии коронавируса.