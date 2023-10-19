О нас

Испания запустила кризисный механизм ЕС из-за ситуации на Ближнем Востоке

Испания запустила кризисный механизм ЕС из-за ситуации на Ближнем Востоке Испания, председательствующая до конца 2023 года в Совете Евросоюза, задействовала кризисный механизм сообщества из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Другие страны
19 октября 2023 г. 20:29
Испания запустила кризисный механизм ЕС из-за ситуации на Ближнем Востоке

Испания, председательствующая до конца 2023 года в Совете Евросоюза, задействовала кризисный механизм сообщества из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Pais.

Речь идет о процедуре для сбора ключевой информации и быстрой координации политических решений в случае серьезных кризисов.

Решение направлено на унификацию данных о гуманитарной помощи, потоке беженцев и безопасности. Члены механизма проведут первую встречу для обсуждений 20 октября.

Издание уточняет, что ближневосточный кризис может привести к эскалации насилия в регионе и повлиять на внешнюю и внутреннюю безопасность ЕС. Отмечается, что механизм уже был задействован из-за конфликта в Украине и в разгар пандемии коронавируса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İspaniya Yaxın Şərqdəki vəziyyətə görə Aİ-nin böhran mexanizmini işə salıb

Самое важное

СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам
СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам
19 октября 2023 г. 09:30
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева
18 октября 2023 г. 17:35
Президент выделил стипендии студентам, поступившим в вузы с самыми высокими баллами в этом году
Президент выделил стипендии студентам, поступившим в вузы с самыми высокими баллами в этом году
18 октября 2023 г. 16:37
Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
18 октября 2023 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района
17 октября 2023 г. 20:20
В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения
В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения
17 октября 2023 г. 14:22
По итогам реализации I этапа программы Великого возвращения в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек
По итогам реализации I этапа программы "Великого возвращения" в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек
17 октября 2023 г. 14:04
Президент Азербайджана: На примере Физули весь мир должен увидеть, что такое зверство армян
Президент Азербайджана: На примере Физули весь мир должен увидеть, что такое зверство армян
17 октября 2023 г. 14:00
Президент: Реализуемые в Физули проекты устанавливают новые правила принципов градостроительства в мире
Президент: Реализуемые в Физули проекты устанавливают новые правила принципов градостроительства в мире
17 октября 2023 г. 13:36
Президент Азербайджана: Первый градостроительный проект мы реализуем в Физули
Президент Азербайджана: Первый градостроительный проект мы реализуем в Физули
17 октября 2023 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi