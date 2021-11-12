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Испания запросила финансирование из Фонда восстановления ЕС

Испания запросила финансирование из Фонда восстановления ЕС Правительство Испании запросило у европейских институтов первое официальное перечисление средств из Фонда восстановления экономики сообщества после пандемии.
Другие страны
12 ноября 2021 г. 17:09
Испания запросила финансирование из Фонда восстановления ЕС

Правительство Испании запросило у европейских институтов первое официальное перечисление средств из Фонда восстановления экономики сообщества после пандемии.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Еврокомиссия подтвердила, что получила обращение пиренейского королевства, в котором Мадрид просит о первой официальной выплате в размере 10 млрд евро из фонда.

Благодаря средствам из фонда Испания надеется за три года создать 800 тыс. новых рабочих мест и добиться роста ВВП на 2 пункта в год. Всего королевство может получить около 69,5 млрд евро в виде грантов.

ЕК объявила о своей инициативе создания фонда объемом 672,5 млрд евро в апреле 2020 года. Этот фонд является основным элементом программы ЕС нового поколения объемом 750 млрд евро.

Средства для этого фонда будут аккумулированы за счет внутренних займов, погашать которые планируется до 2052 года. Эти средства затем должны выделяться государствам ЕС в виде займов и грантов для инвестиций на восстановление экономики. Одним из условий выделения денег по этой линии является требование Брюсселя направить минимум 30% всех инвестиций из этого фонда на развитие "зеленой экономики".

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Версия на английском языке Spain requests funding from EU Recovery Fund

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