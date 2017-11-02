Испания запросила европейский ордер на арест Пучдемона

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Государственная прокуратура Испании в четверг запросила выдачи европейского ордера на арест отстраненного от власти главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых его соратников, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

На данный момент пятеро представителей прежних властей испанского автономного сообщества находятся в Бельгии. При этом адвокат Пучдемона заявил, что "нынешний климат не способствует тому, чтобы подзащитный появлялся в суде".

Если суд в Испании по запросу прокуратуры выдаст европейский ордер на арест, то он позволит вернуть Пучдемона в Испанию в течение 60 дней из любой страны ЕС, в том числе - из Бельгии.

Исковые заявления в отношении Пучдемона приняли к рассмотрению Верховный суд Испании и Национальная судебная коллегия Испании.