Испания вышлет около 25 дипломатов России

Испания приняла решила о высылке около 25 дипломатов России.

Испания приняла решила о высылке около 25 дипломатов России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

"Я хочу объявить вам, что этим утром мы решили выслать из Испании российских дипломатов и персонал посольства РФ в Испании, которые представляют угрозу интересам безопасности нашей страны", - отметил он. - Мы говорим примерно о 25 человек, мы завершаем список в настоящий момент". Министр сказал, что им будет дано несколько дней на то, чтобы покинуть страну.

15.02

Швеция объявила во вторник о решении властей страны выслать трех российских дипломатов.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом заявила глава МИД Швеции Анн Линде.

Ранее во вторник внешнеполитическое ведомство Италии решила выслать 30 человек. Накануне о похожих мерах объявили такие европейские страны, как Германия и Франция.

12.25

МИД Дании решил выслать 15 российских дипломатов из страны.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство Reuters.

В понедельник ряд европейских стран объявили о решении выслать российских дипломатов.

Между тем, официальный представитель МИД России заявила о том, что Москва примет меры в отношении сотрудников загранучреждений Дании в РФ в связи с высылкой российских дипломатов.

Отметим, что накануне аналогичные шаги предприняли Германия и Франция, СМИ также сообщали о намерениях Италии объявить несколько десятков российских представителей персонами нон грата.

Кроме того, Литва и Латвия объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс.