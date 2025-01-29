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Испания выделяет Украине €10 млн гуманитарной помощи

Испания выделяет Украине €10 млн гуманитарной помощи Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о выделении Украине дополнительных 10 млн евро в качестве гуманитарной помощи.
Другие страны
29 января 2025 г. 00:16
Испания выделяет Украине €10 млн гуманитарной помощи

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в рамках визита в Украину объявил о выделении стране дополнительных 10 млн евро в качестве гуманитарной помощи.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе МИД королевства.

По его информации, дипломат в ходе визита в Украину заявил властям страны о выделении 10 млн евро от Испанского агентства по сотрудничеству в качестве гуманитарной помощи в дополнение к 100 млн евро, которые Испания предоставила Киеву с начала конфликта.

В ведомстве отметили, что к этому нужно добавить другую помощь на восстановление страны, на которую с начала конфликта было выделено 400 млн евро.

Также уточняется, что уже почти 7 тыс. украинских военных прошли подготовку в Испании.

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