Испания выделит €262 млн на борьбу с изменением климата

Власти Испании объявили о выделении около €262 млн для помощи в борьбе с изменением климата.
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"Мы хотим укрепить наши обязательства по климатическому финансированию", - уточнил и. о. премьера.
"Поэтому я рад сообщить, что мы сделаем взнос в размере €225 млн на второе пополнение зеленого климатического фонда", - добавил Санчес.
По его словам, еще €20 млн, которые выделит Мадрид, пойдут в международный "адаптационный фонд".
Кроме того, и. о. главы правительства уточнил, что Испания направит €17 млн на "инструменты, которые способствуют климатической справедливости".