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Испания выделит €262 млн на борьбу с изменением климата

Испания выделит €262 млн на борьбу с изменением климата Власти Испании объявили о выделении около €262 млн для помощи в борьбе с изменением климата.
Другие страны
20 сентября 2023 г. 23:30
Испания выделит €262 млн на борьбу с изменением климата

Власти Испании объявили о выделении около €262 млн для помощи в борьбе с изменением климата.

Как передает Report, об этом заявил исполняющий обязанности главы правительства королевства Педро Санчес, выступая на мероприятии в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы хотим укрепить наши обязательства по климатическому финансированию", - уточнил и. о. премьера.

"Поэтому я рад сообщить, что мы сделаем взнос в размере €225 млн на второе пополнение зеленого климатического фонда", - добавил Санчес.

По его словам, еще €20 млн, которые выделит Мадрид, пойдут в международный "адаптационный фонд".

Кроме того, и. о. главы правительства уточнил, что Испания направит €17 млн на "инструменты, которые способствуют климатической справедливости".

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