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Испания в ближайшее время направит в Украину шесть танков Leopard 2

Испания в ближайшее время направит в Украину шесть танков Leopard 2 Испания объявила о поставках в ближайшее время шести танков Leopard 2A 4, к которым позже прибавится вторая партия из четырех других единиц.
Другие страны
15 марта 2023 г. 21:11
Испания в ближайшее время направит в Украину шесть танков Leopard 2

Испания объявила о поставках в ближайшее время шести танков Leopard 2A 4, к которым позже прибавится вторая партия из четырех других единиц.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление министра обороны Испании Маргариты Роблес.

"Буквально вчера завершилась подготовка 55 украинских военнослужащих, которые войдут в состав экипажа и ремонтной бригады этих танков", - сказала министр.

По ее словам, уже в ближайшее время Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2A4.

Роблес заявила и о новых поставках бронетранспортеров М-113. Также в Испании проходят обучение украинских военных под руководством Толедского учебного координационного центра в рамках миссии Европейского Союза по содействию Украине.

"На сегодня в Испании обучено более 850 солдат по разным специальностям. Испания будет продолжать поддерживать самооборону Украины и ее усилия и мужество по восстановлению своей свободы и достоинства с помощью военной техники, обучения и гуманитарной помощи", - добавила министр Роблес.

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