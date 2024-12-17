Испания увеличит численность войск впервые за более чем 10 лет

Правительство Испании увеличит численность военнослужащих на 20 тыс. человек в течение следующего десятилетия с тем, чтобы довести показатель до уровня 140 тыс.

Правительство Испании увеличит численность военнослужащих на 20 тыс. человек в течение следующего десятилетия с тем, чтобы довести показатель до уровня 140 тыс.

Как передает Report, об этом сообщила во вторник газета El Pais.

Это является максимальным пределом, установленным законом "О военной карьере".

"Вооруженные силы Испании увеличат свою численность впервые за более чем 10 лет. Правительство завершает подготовку королевского декрета о численности генералов, офицеров и унтер-офицеров, а также министерского приказа о солдатах и моряках, которые приведут к чистому увеличению численности военнослужащих на 7 500 человек в период 2025-2029 годов", - пишет издание.

Отмечается, что этот шаг обусловлен необходимостью расширения возможностей армии для выполнения возросших задач, включая международные миссии, операции в киберпространстве, защиту космических объектов, гражданскую оборону в случае пожаров, землетрясений или наводнений.