Испания увеличила военные расходы на 70% за последние 10 лет

Власти Испании за последние 10 лет увеличили оборонные расходы на 70%.

Власти Испании за последние 10 лет увеличили оборонные расходы на 70%.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу кабмина Испании, об этом заявил премьер-министр Педро Санчес на встрече в Мадриде с генсеком НАТО Марком Рютте.

Председатель правительства королевства выразил твердую приверженность довести военные расходы страны до 2% ВВП к 2029 году.

"Санчес подчеркнул, что Испания увеличила расходы на оборону на 70% за последнее десятилетие, став третьей страной - союзницей, которая увеличила их больше всего. Наша страна занимает первое место по доле расходов на оборону в операциях, выделяя почти в 10 раз больше, чем в среднем по союзникам. Испания продолжит поддерживать Украину и содействовать единству НАТО в этом вопросе", - указали в пресс-службе кабмина.

Премьер Испании также обратил внимание на поставки военных материалов Киеву на 1 млрд евро в течение 2024 года.