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Испания увеличила импорт и стала вторым крупнейшим потребителем газа из РФ

Испания увеличила импорт и стала вторым крупнейшим потребителем газа из РФ Испания стала все больше полагаться на российский природный газ, его поставки в июле выросли на 65% по сравнению с показателем прошлого года.
Другие страны
8 сентября 2023 г. 18:51
Испания увеличила импорт и стала вторым крупнейшим потребителем газа из РФ

Испания стала все больше полагаться на российский природный газ, его поставки в июле выросли на 65% по сравнению с показателем прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили в подразделении Министерства энергетики и окружающей среды Испании.

Отмечается, что импорт Испании из России в июле вырос на 65% по сравнению с тем же месяцем год назад, в то время, как страна импортировала на 14% меньше газа в течение месяца.

В результате доля российского газа в общем объеме импорта (Испания полностью полагается на иностранный газ) выросла до 28% в июле по сравнению с 14,5% в том же месяце 2022 года.

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