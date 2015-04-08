​В Испании задержаны подозреваемые в совершении теракта в Каталонии

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Полиция испанской Каталонии задержала в среду 11 человек по подозрению в террористической деятельности, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным министра внутренних дел региона Рамона Эспадалера, десять мужчин и одна женщина в возрасте от 17 до 45 лет входили в ячейку, которая вербовала боевиков среди молодых людей и отправляла их в Сирию и Ирак для участия в вооруженном конфликте на стороне "Исламского государства". Отмечается, что они также планировали совершить теракт на территории Каталонии.

В операции, проведенной одновременно в нескольких городах автономной области, было задействовано 360 стражей порядка, привлечены кинологи со служебными собаками для поиска взрывчатых веществ.