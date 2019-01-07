Испания спасла 549 мигрантов в Гибралтарском проливе

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Морская служба спасения Испании спасла 549 мигрантов, пытавшихся переплыть Средиземное море на кораблях.

Как передает Report со ссылкой на Fox News, об этом сообщили в испанском ведомстве.

Первая группа мигрантов прибыла накануне в шести небольших кораблях, на борту которых, в целом, находились 350 мигрантов. Они были спасены в восточных водах страны, в Гибралтарском проливе.

Вчера же Морская служба спасения встретила 199 мигрантов, которые плыли на пяти разных кораблях и надувных лодках, в которых также находились дети.

По данным ООН, в водах Средиземного моря в целом погибли 2 262 мигранта. Согласно информации ЕС, только в прошлом году границу Испании пересекли 57 тысяч мигрантов, что вдвое больше, чем в 2017 году.