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    Испания спасла 549 мигрантов в Гибралтарском проливе

    Морская служба спасения Испании спасла 549 мигрантов, пытавшихся переплыть Средиземное море на кораблях

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Морская служба спасения Испании спасла 549 мигрантов, пытавшихся переплыть Средиземное море на кораблях.

    Как передает Report со ссылкой на Fox News, об этом сообщили в испанском ведомстве.

    Первая группа мигрантов прибыла накануне в шести небольших кораблях, на борту которых, в целом, находились 350 мигрантов. Они были спасены в восточных водах страны, в Гибралтарском проливе.

    Вчера же Морская служба спасения встретила 199 мигрантов, которые плыли на пяти разных кораблях и надувных лодках, в которых также находились дети.

    По данным ООН, в водах Средиземного моря в целом погибли 2 262 мигранта. Согласно информации ЕС, только в прошлом году границу Испании пересекли 57 тысяч мигрантов, что вдвое больше, чем в 2017 году.

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