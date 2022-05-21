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Испания смягчила правила въезда для туристов из стран вне ЕС

Испания смягчила правила въезда для туристов из стран вне ЕС Правительство Испании смягчило правила въезда в королевство для прибывающих из государств, которые не входят в состав Евросоюза.
Другие страны
21 мая 2022 г. 20:49
Испания смягчила правила въезда для туристов из стран вне ЕС

Правительство Испании смягчило правила въезда в королевство для прибывающих из государств, которые не входят в состав Евросоюза.

Как передает Report, об этом говорится в указе, опубликованном в официальном правительственном вестнике страны.

В частности, для того, чтобы въехать в Испанию, теперь достаточно предъявить отрицательный тест на коронавирус. Как уточняется в декрете, путешественники, прибывающие в королевство морским или воздушным путем, должны иметь при себе один из трех документов: "сертификат о вакцинации против COVID-19, сертификаты о выздоровлении или об отрицательном диагностировании указанного заболевания". Несовершеннолетние в возрасте до 12 лет освобождены от предоставления каких-либо документов, связанных с ковидом.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса в королевстве побывали около 19 млн иностранцев, что на 77,3% ниже показателя, зафиксированного годом ранее. В прошлом году эта цифра превысила 31 млн.

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